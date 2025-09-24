لافروف يلتقي روبيو وسط استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت وكالة "إنترفاكس" للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيجري محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في نيويورك اليوم الأربعاء.

فيما يستمر التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، قال حاكم منطقة فولجوجراد الروسية أندريه بوشاروف، اليوم الأربعاء، إن وحدات الدفاع الجوي صدت هجوما "ضخما" بطائرات مسيرة على منشآت بنية تحتية للوقود والطاقة بالمنطقة.

وأضاف أن البيانات الأولية تشير إلى وقوع إصابات.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق مناطق روسية خلال الليل.

ودوت عدة انفجارات في مدينة خيرسون الخاضعة لسيطرة كييف، حسبما ذكرت صحيفة "أوبشيستفينويه. نوفوستي".

