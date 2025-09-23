الناتو: انتهاكات روسيا لن تثني الحلفاء عن دعم أوكرانيا

الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
حمل حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الثلاثاء، موسكو المسئولية عن أفعال تصعيدية وخطيرة قد تعرض الأرواح للخطر.

وشدد على أن التزامه بالمادة الخامسة للدفاع عن الحلفاء ثابت ولا يتزعزع، كما أشار إلى تعزيز الدفاعات الجوية على الجبهة الشرقية للحلف ضمن عملية الحارس الشرقي.

وأوضح أن انتهاكات روسيا لن تثني الحلفاء عن دعم أوكرانيا.

إبقاء مولدافيا ضمن تيار سياساته المعادية لروسيا

وقبل وقت سابق من اليوم قالت الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء: إن الاتحاد الأوروبي عازم على إبقاء مولدافيا ضمن تيار سياساته المعادية لروسيا.

وكشفت الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وحدات عسكرية تابعة لحلف الناتو تتمركز في رومانيا بالقرب من الحدود المولدافية.

كما أوضحت الاستخبارات الروسية أن النيتو يستعد لنشر قواته في أوديسا لترهيب ترانسنيستريا بمولدافيا وأن طلائع القوات وصلت.

المواجهة المباشرة مع روسيا

وقبل وقت سابق، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر استعداد حلف الناتو "للمواجهة المباشرة" مع روسيا على خلفية مزاعم بولندا وإستونيا ورومانيا بشأن انتهاكات روسية جوية مزعومة لأجواء هذه الدول.

وجاءت تصريحات الوزيرة البريطانية خلال اجتماع طارئ لـمجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، بشأن الانتهاك المزعوم للمجال الجوي الإستوني من قبل طائرات مقاتلة روسية في 19 سبتمبر، والذي لم يتم تقديم أي دليل عليه.


وقالت الوزيرة: "هذه الحوادث تفتح الطريق لمواجهة مسلحة مباشرة بين الناتو وروسيا. إن قوة الناتو مجتمعة لا مثيل لها، وعزم الحلف على الدفاع عن السلام والأمن في أوروبا لا يتزعزع".

وأشارت الوزيرة إلى أن طائرات مقاتلة بريطانية انضمت إلى عملية المراقبة الشرقية التي ينفذها حلف شمال الأطلسي، حيث يقوم المشاركون فيها بدوريات في المجال الجوي البولندي.

وأضافت كوبر: "إذا ظهرت ضرورة للتصدي للطائرات التي تنتهك المجال الجوي لحلف الناتو وتدخله دون إذن، فسنفعل ذلك".

ويوم الجمعة الماضي، قال رئيس وزراء إستونيا كريستين ميشال، إن بلاده قررت طلب إجراء مشاورات مع الناتو بموجب المادة الرابعة من ميثاق الحلف بسبب انتهاك مزعوم لمجالها الجوي من جانب طائرات روسية.

