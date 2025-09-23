مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تسعى لحرب طويلة في غزة

قال مندوب روسيا أمام مجلس الأمن إن إسرائيل تريد حربًا لا تنتهي في قطاع غزة، حتى لو كان ذلك على حساب الأسرى المحتجزين المدنيين، مشيرًا إلى أن استمرار التصعيد العسكري يزيد الوضع سوءًا ويفاقم المعاناة الإنسانية.

انتقاد روسيا للسياسات الإسرائيلية

وأضاف المندوب الروسي أن السياسات الإسرائيلية الراهنة تهدف إلى إطالة أمد النزاع العسكري، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة، ويعكس تجاهلًا للجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد.

دعوة روسيا للحل السياسي

وأكد المندوب أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تدخل عاجل لتسهيل التهدئة وحماية المدنيين، مع الدعوة إلى إيجاد حل سياسي شامل لإنهاء الصراع دون إطالة المعاناة.

و في وقت سابق، قالت الحكومة الروسية، في بيان صادر عنها: إن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليتها في قطاع غزة يشير إلى عدم رغبتها بالتفاوض.

وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعمل على توسيع نطاق القتال في إطار عملية “مركبات جدعون 2”، زاعما استهداف مخزن أسلحة تابع لحركة حماس في مدينة غزة.

