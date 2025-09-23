الأربعاء 24 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: روسيا في ورطة اقتصادية وأوكرانيا تستطيع استعادة أراضيها المحتلة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن روسيا وبوتين يواجهان ورطة اقتصادية كبيرة، مضيفًا أن الظروف الحالية تجعل الفرصة مواتية لأوكرانيا للتحرك واستعادة أراضيها المحتلة.

أوكرانيا قادرة على الانتصار

وأشار ترامب إلى أن أوكرانيا في موقع يسمح لها بالقتال والانتصار، خاصة بدعم الاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن هذا الوقت هو الأمثل لتقوية موقف كييف على الأرض.

استمرار الدعم العسكري للناتو

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل تزويد حلف الناتو بالأسلحة، مشددًا على أن الحلفاء يمكنهم استخدامها "بما يشاء"، في إشارة إلى استمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا والدفاع عن أمن الحلف.

في وقت سابق، أكد ترامب أنه يعمل "بشكل مكثف" من أجل وقف الحرب الروسية الأوكرانية، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرارها على الأمن العالمي.

 

وأكد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي سريعًا، موضحًا أنها لم تخلّف سوى "المزيد من الدمار وسقوط آلاف الشباب أسبوعيًا"، في إشارة إلى ضحايا القتال المستمر منذ أكثر من عامين.

