اقتصاد

زيادة جديدة، أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق

 أسعار الطماطم اليوم، واصلت أسعار الطماطم، اليوم الأربعاء؛ الارتفاع في الأسواق، مسجلة ارتفاعًا جديدًا مقارنة بسعرها أمس في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، لتتواصل موجة الارتفاعات في سعر الطماطم التي بدأت مع نهاية الشهر الماضي.

أسعار الطماطم اليوم الأربعاء في الأسواق 

 وتستعرض «فيتو» سعر الطماطم اليوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025؛ في أسواق التجزئة لبيع الخضروات، إضافة إلى أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة، وسعرها في المنافذ التابعة للجهات الحكومية؛ في السطور الآتية: 

2.8 % زيادة في سعر الطماطم خلال يوم واحد

ففي أسواق التجزئة، ارتفعت أسعار  الطماطم نحو 50 قرشًا في الكيلو، أي بنسبة 2.8% مقارنة بسعرها أمس، وذلك وفقًا لأخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

  • بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 17.6 جنيه.
  • بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 5 جنيهات.
  • سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.
ارتفاع أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

وعن أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، وفقًا للبوابة الحكومية، فهي كالآتي: 

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 15.5 جنيه، بزيادة جنيه عن سعرها أمس.

أسعار كيلو الطماطم اليوم في سوق العبور

أما سوق العبور لجملة الخضراوات والفاكهة، فتراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 10 جنيهات و17 جنيهًا.

 أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

  1. تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 13.5 جنيه إلى 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 34 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من  45 إلى 65 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

