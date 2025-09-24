الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

خلافات داخل اتحاد الريشة تعرقل استعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية

الريشة الطائرة، فيتو
الريشة الطائرة، فيتو

الريشة الطائرة، يشهد اتحاد الريشة الطائرة حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس الإدارة، تؤثر بشكل كبير على استقرار المجلس وطريقة تعامله مع الملفات المختلفة سواء فيما يخص استعدادات المنتخبات أو النشاط المحلي والمشاركات الدولية.

وعلمت “فيتو”، أن الانقسامات اشتعلت داخل مجلس الإدارة، بسبب سياسة التعامل مع لاعبي المنتخب الوطني، وحالة الغضب التي تسيطر عليهم بسبب غياب الاستعدادات والتجهيزات الفنية للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الريشة الطائرة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعاني حالة من التخبط والارتباك في ظل أزمة مالية طاحنة تسيطر على الاتحاد، وغياب الحلول التي من شأنها توفير موارد مالية إضافية يتم من خلالها الإنفاق على المنتخبات الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الريشة الطائرة اتحاد الريشة الطائرة مجلس الادارة مجلس إدارة الاتحاد الاتحاد

مواد متعلقة

وزارة الرياضة واللجنة البارالمبية تنعيان هدى شكري لاعبة الريشة الطائرة

وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

وزير الشباب ورئيس هيئة قناة السويس يفتتحان الصالة الدولية لرفع الأثقال بالقرية الأولمبية

رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الأهلي والزهور والشمس على نجاح الجمعيات العمومية

الأكثر قراءة

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

"معندوش شقة ولا عربية"، سخرية أم وابنتها من العريس تثير الغضب، والنشطاء: تصرف غير لائق

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

البنك المركزي: 49.7% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 شهور من 2025

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

بعد إصابته، مصدر يكشف موقف جراديشار من مباراة القمة أمام الزمالك

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء

عيار 21 مفاجأة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-9-2025 بالأسواق

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، سر شجاعة السحرة في مواجهة تهديدات فرعون

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads