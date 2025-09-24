خلافات داخل اتحاد الريشة تعرقل استعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية

الريشة الطائرة، يشهد اتحاد الريشة الطائرة حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس الإدارة، تؤثر بشكل كبير على استقرار المجلس وطريقة تعامله مع الملفات المختلفة سواء فيما يخص استعدادات المنتخبات أو النشاط المحلي والمشاركات الدولية.

وعلمت “فيتو”، أن الانقسامات اشتعلت داخل مجلس الإدارة، بسبب سياسة التعامل مع لاعبي المنتخب الوطني، وحالة الغضب التي تسيطر عليهم بسبب غياب الاستعدادات والتجهيزات الفنية للمشاركة في البطولات القارية والدولية.

وكشف مصدر داخل اتحاد الريشة الطائرة، أن مجلس إدارة الاتحاد يعاني حالة من التخبط والارتباك في ظل أزمة مالية طاحنة تسيطر على الاتحاد، وغياب الحلول التي من شأنها توفير موارد مالية إضافية يتم من خلالها الإنفاق على المنتخبات الوطنية.

