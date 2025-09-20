رئيس اللجنة الأولمبية يهنئ الأهلي والزهور والشمس على نجاح الجمعيات العمومية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، بالتهنئة إلى أندية الأهلي والزهور والشمس على نجاح أعمال الاجتماعات الخاصة للجمعيات العمومية، وذلك للتصويت على تعديلات لوائح الأنظمة الأساسية في ضوء التعديلات الأخيرة قانون الرياضة.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن انعقاد الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأندية الرياضية بهذا الحجم الكبير من المشاركة حدثا مهمًا يعكس بوضوح مدى وعي الأعضاء واهتمامهم بمستقبل أنديتهم، موضحا أن هذه المشاركة الفعالة لم تأت من فراغ، بل تعبر عن شعور حقيقي بالمسؤولية لدى الأعضاء تجاه مؤسساتهم الرياضية التي ينتمون لها، وحرصهم على أن يكون لهم دور مؤثر في صياغة مستقبل هذه الأندية.

وأضاف أن هذا المشهد الذي رأيناه يؤكد على نجاح مجالس إدارات أندية الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، نادي الزهور برئاسة المستشار محمد الدمرداش، ونادي الشمس برئاسة الكاتب الصحفي الدكتور أسامة أبوزيد، في قدرتهم على حشد أعضاء الجمعية العمومية عبر حملات استندت على الوعي من خلال مخاطبة عقول أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بتلبية الدعوة حرصا منهم على المشاركة الفعالة في صياغة مستقبل بيتهم الرياضي.

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن هذا الإقبال الكبير يعكس إدراكًا واسعًا لأهمية التعديلات الجديدة لقانون الرياضة، وما تحمله من تأثير مباشر وإيجابي على تطوير المنظومة الرياضية في مصر؛ حيث إن التعديلات القانونية ليست مجرد نصوص على ورق، بل هي أدوات حقيقية وواقعية لتحسين الأداء وضبط العمل المؤسسي داخل الأندية وتوفير بيئة أكثر تنظيما وشفافية تدفع بالرياضة المصرية نحو آفاق أوسع من التقدم.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن هذه التجربة تعد نموذجا يحتذى به في الممارسة الديمقراطية داخل المؤسسات الرياضية، حيث أتيحت الفرصة أمام الأعضاء للتعبير عن آرائهم والمشاركة في اتخاذ القرار وهذا بدوره يترجم مدى التطور الذي يشهده قطاع الرياضة فى الجمهورية الجديدة، خاصة في ظل التحديث المستمر للتشريعات والقوانين من جانب وزارة الشباب والرياضة باعتبارها الجهة الادارية التي تنظم العمل الرياضي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ويواكب الطموحات الوطنية.

كما وجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التحية إلى د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الوزير الناجح والذي كان محورا أساسيا ومؤثرا فى بناء وتجهيز واعداد القانون الجديد بهذا الشكل الذى لاقي قبولا كبيرا واقبالا من جانب الجمعيات العمومية فى كل الاندية الكبير مشيدا بما يتم بذله من مجهودات كبيرة لصالح تطوير الرياضة في مصر.

وأكد أن دعم الوزارة المتواصل للاتحادات الرياضية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للرياضيين، كان له بالغ الأثر في تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن هذا التعاون المثمر بين الدولة ومؤسساتها الرياضية يعكس رؤية واضحة نحو مستقبل أكثر إشراقا للرياضة المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.