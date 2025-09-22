الإثنين 22 سبتمبر 2025
وفاة هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة

هدى شكري، فيتو

 توفيت اليوم هدى شكري لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة “بارا بادمنتون”، بعد مسيرة طويلة داخل الملاعب.

حصدت هدى شكري خلال مسيرتها عددا كبيرا من الألقاب المحلية والقارية، وكان لها دور بارز في تحقيق نجاحات المنتخب المصري.

 

نعى اتحاد الريشة الطائرة

ونعى اتحاد الريشة الطائرة لاعبة المنتخب الوطني قائلا: "بقلوب يملؤها الحزن والآسى، ينعى الاتحاد المصري للريشة الطائرة رحيل ابنتنا العزيزة ولاعبة منتخب مصر البارا هُدى شُكري، التي غادرت عالمنا تاركة وراءها فراغًا كبيرًا في قلوبنا جميعًا.

هُدى لم تكن مجرد لاعبة، بل كانت رمزًا للإصرار وقوة الإرادة، مقاتلة داخل وخارج الملعب، وصوتًا للأمل لكل من حولها. بابتسامتها وشجاعتها وإخلاصها، ألهمت جيلًا كاملًا من الرياضيين وكانت قدوة في الإيمان بقدرات الإنسان مهما كانت التحديات.

إن رحيلها المفاجئ خسارة فادحة لعائلتها ولكل من عرفها، ولأسرة الريشة الطائرة بأكملها. ونتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرتها الكريمة وزملائها ومحبيها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها برحمته الواسعة، ويجعل ما قدمته من جهد وإخلاص في ميزان حسناتها، ويلهمنا جميعًا الصبر والسلوان".

