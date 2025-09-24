الأربعاء 24 سبتمبر 2025
ضبط عاطلين روجا موادا مخدرة بمنطقة بولاق الدكرور

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

حيث رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان يقومان بترويج المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.

 

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، عاطلان لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم – وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر" وفرد محلي.

بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة.

