الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات فيديو سائق يعرّض حياة المواطنين للخطر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى نوافذ السيارة أثناء سيرهم بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وضبط مرتكب الواقعة.


  
وكانت أجهزة الأمن، رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى نوافذ السيارة أثناء سيرهم بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
 

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها  سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الجيزة قسم شرطة الأهرام كشف ملابسات فيديو قائد سيارة تعريض حياة المواطنين للخطر حملات وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل صورة متداولة لشخصين يحملان أسلحة بمنشأة ناصر

ضبط أجنبية تدير شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي

9 سيدات و5 رجال، ضبط نادٍ صحي غير مرخص لممارسة الأعمال المنافية بالتجمع

حملة أمنية مكبرة تضبط مصانع لإنتاج الأعلاف المغشوشة فى البحيرة

ضبط 17 شخصا يستغلون الأطفال في التسول بالقاهرة

المرور: تحرير 1030 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 سيارة ودراجة نارية

حالة المرور اليوم في شوارع ومحاور القاهرة والجيزة

ضبط 150 فرد خرطوش و40 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 7 قرارات جمهورية، تفاصيل إنشاء جامعة شرق العاصمة بالهايكستب

أخبار مصر: ضبط طالبة بطلة فيديو "مش هاممني حد"، عضو الأهلي يعتذر عن بوست تهنئة بيراميدز، واقعة سلم الكهرباء تهز البيت الأبيض

يضم 20 ألف جندي من بلاده، الرئيس الكولومبي يدعو لتشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين

أول تعليق من حماس على حظر توريد إسبانيا الأسلحة بشكل كامل إلى الاحتلال

بعد تصريحات ترامب، وزارة الصحة تحسم الجدل حول خطورة الباراسيتامول أثناء الحمل

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 168 من كلية الضباط الاحتياط (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 5 أصناف رئيسية والطماطم تواصل قفزاتها

بعد انقلاب بيرس مورجان على إسرائيل، ساويرس يكشف السر

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي ببداية تعاملات اليوم

بعد الارتفاع التاريخي، إليك آخر تحركات سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الدولار بالبنوك المصرية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحكام ميراث التوائم الملتصقة، الإفتاء توضح الحالات

تفسير رؤية شرب الشاي في المنام وعلاقتها بالسعادة والفرح الأيام المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 24 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads