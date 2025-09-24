ضبط سائق عرّض حياة المواطنين للخطر بالجيزة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى نوافذ السيارة أثناء سيرهم بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر وضبط مرتكب الواقعة.





وكانت أجهزة الأمن، رصدت منشورا مدعوما بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة بالسماح لبعض الأشخاص بالجلوس أعلى نوافذ السيارة أثناء سيرهم بالجيزة معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال سيره بحفل زفاف أحد أصدقائه، وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

