الرئيس اللبناني: اللجوء إلى القوة لحصر السلاح بيد الدولة أمر غير وارد

أكد الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، أن اللجوء إلى القوة لتنفيذ حصرية السلاح بيد الدولة أمر غير وارد، لافتا إلى أنه حريص على المحافظة على وحدة اللبنانيين وعدم حصول ما يؤذى هذه الوحدة.

أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

جاء هذا خلال لقاء عون، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول الذي هنأه على ما يتحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة منذ انتخابه.

ورد عون شاكرا ما تقدمه ألمانيا في سبيل الاستقرار، وأبرزه الدور الفعال للقوة البحرية في قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل"، التي عملت بحرفية ودقة في سبيل المساعدة على تنفيذ القرار 1701 في شقه البحري.

الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين

وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع في الجنوب في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدنيين، وكان آخرها مجزرة بنت جبيل.

وأشار عون إلى ضرورة تحريك المجتمع الدولي لوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية وإعادة الاستقرار إلى الجنوب وتطبيق القرار 1701.

كما اجتمع عون مع رئيس جمهورية التشيك بيتر بافيل، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

وأشار بافيل إلى أنه يتابع دائمًا التطورات في لبنان، لاسيمًا في الجنوب وقضية النازحين السوريين، مقدرا إدارة الرئيس عون لهذين الملفين الشائكين كما تطرق البحث إلى الوضع في سوريا في ظل العهد الرئاسي الجديد.

أبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة في عملها

كما استقبل عون، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، والتي شكرته على المساعدة القيمة التي يقدمها لبنان للجنة في إطار تنفيذ مهامها الإنسانية في لبنان وعدد من الدول المنطقة، عارضة لأبرز الصعوبات التي تواجه اللجنة في عملها، ولأبرز المهام التي تولتها خلال الفترة الأخيرة.

ووضعت سبولياريتش إمكانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف المساعدة على حل المسائل الإنسانية العالقة ومنها أوضاع الأسرى اللبنانيين في المعتقلات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن اللجنة تحضر للقاء يجمع عددًا من الدول بهدف معالجة أوضاع بعض السجناء ومساعدتهم على إنهاء سنوات سجنهم.

