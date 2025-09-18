الاحتلال يزعم استهداف مستودعات لحزب الله في لبنان، وبيروت تستنجد بمجلس الأمن

زعمت إذاعة جيش الاحتلال اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مستودعات سلاح تابعة لحزب الله في جنوب ‎لبنان.

بدورها، دعت الحكومة اللبنانية مجلس الأمن الدولي والدول الراعية للضغط على دولة الاحتلال لوقف اعتداءاتها.

طائرات حربية إسرائيلية تقصف منزلا بميس الجبل جنوب لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت منزلا في ميس الجبل جنوبي ‎لبنان.

رئيس لبنان يدعو واشنطن للضغط على الاحتلال للانسحاب من الجنوب

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق، قد دعا الولايات المتحدة إلى الضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، ليتمكن الجيش اللبناني من استكمال انتشاره حتى الحدود الدولية.

لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فقد طلب عون من قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر خلال استقباله بعد ظهر السبت الماضي في قصر بعبدا، بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت ليزا جونسون، "تفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (MECHANISM) لتأمين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لجهة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والانسحاب من التلال والأراضي التي تحتلها، وإعادة الأسرى بحيث يتم تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، خصوصًا أن هذه الخطوات تساعد في تنفيذ القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية لجهة حصرية السلاح في أيدي القوات المسلحة اللبنانية، لاسيما وأن مجلس الوزراء رحب بالخطة العسكرية التي وضعتها قيادة الجيش لهذه الغاية".

ولفت عون خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس لجنة (MECHANISM) الجنرال مايكل ليني، إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، من شأنه أن يعرقل استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود، بعدما أنجز الجيش التمركز في أكثر من 85 في المئة من المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، ويواصل عمله في منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر في ظروف جغرافية وعملانية صعبة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 12 ضابطًا وعسكريًا خلال نقل الذخائر أو تفكيك الألغام وغيرها. كذلك، بدأ الجيش في تسلّم السلاح الفلسطيني من عدد من المخيمات الفلسطينية بموجب الاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان.

استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات

كما أكد أهمية استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني وتوفير التجهيزات والآليات اللازمة له، لتمكينه من القيام بالمهام الموكلة إليه على طول الأراضي اللبنانية، سواء في حفظ الأمن أو منع التهريب والأعمال الإرهابية وضبط الحدود اللبنانية-السورية وغيرها من المهام التي يقوم بها العسكريون الذين يعملون في ظروف اقتصادية صعبة".

وكان الأميرال كوبر أعرب في بداية اللقاء عن سعادته لوجوده في لبنان، منوّهًا بالعمل المميز الذي يقوم به الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب وفي الأراضي اللبنانية كافة، مؤكدًا استمرار الولايات المتحدة في تقديم المساعدات اللازمة في مختلف المجالات لاسيما منها دعم الجيش بالعتاد والتدريب، بالتنسيق بين الإدارة الأمريكية والكونجرس.

