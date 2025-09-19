مصرع شخص وإصابة 3 آخرين جراء غارة إسرائيلية على سيارة جنوب لبنان

لقي شخص مصرعه بينما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الجمعة، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة قرب مدخل مستشفى في جنوب لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة، غداة غارات واسعة قالت إسرائيل إنها استهدفت مخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

وبحسب تقارير إخبارية تبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود لنحو عام عقب اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023.

وتحولت المواجهة في أواخر سبتمبر 2024، لحرب مدمرة استمرت قرابة شهرين، تكبد فيها الحزب خسائر باهظة على صعيد بنيته العسكرية والقيادية، وعلى الرغم من الاتفاق على وقف لإطلاق النار، فإسرائيل تواصل غاراتها.

وأورد بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية أن غارة إسرائيلية على سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي أدت في حصيلة أولية إلى سقوط قتيل وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

يأتي ذلك غداة ضربات إسرائيلية استهدفت خمس قرى في جنوب لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، جاءت بعد تحذيرات إسرائيلية للسكان بإخلاء المباني التي قصفت.

وقال الجيش الإسرائيلي أمس إنه استهدف "مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان"، في إشارة إلى وحدة النخبة في حزب الله.

وأضاف: شكل وجود الوسائل القتالية المستهدفة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان معرضًا سكان المنطقة للخطر، مؤكدًا أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.

