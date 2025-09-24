رئيس جامعة جنوب الوادي يتابع المراحل النهائية لتطبيق "تشييد" الخاص بالمشروعات الهندسية

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، معدلات الإنجاز في تطبيق الحوكمة الإلكترونية للمشروعات الهندسية بالجامعة، وذلك خلال اجتماعه بحضور طروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد، والمهندس محمد كامل مدير عام الإدارة الهندسية، والمهندس علي فكري مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس أحمد النجار بمركز المعلومات.

التطبيق الجديد "تشييد" بقنا

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن التطبيق الجديد "تشييد"، الذي تنفذه الجامعة في إطار استراتيجيتها للتحول الرقمي الشامل، أصبح في مراحله النهائية قبل الإطلاق الرسمي، مشيرًا إلى أن النظام يمثل نقلة نوعية في متابعة وتنفيذ المشروعات الهندسية داخل الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن التطبيق يتيح إدارة متكاملة للتعامل مع المقاولين، ومتابعة سير المشروعات وفق جداول زمنية دقيقة، مع تقارير إنجاز دورية تضمن الشفافية والسرعة في التنفيذ.

وخلال الاجتماع استعرض رئيس الجامعة عملية حصر المشروعات والتبويب الخاص بالتطبيق والصلاحيات المقررة لفريق العمل، مشددًا على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المخطط لضمان إطلاق التطبيق في صورته النهائية قريبًا.

