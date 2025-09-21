الأهالي يشكون من تكدس وزحام أسفل كوبري قنا بسبب نقص المواصلات إلى قوص (صور)

اشتكى أهالي مركز قوص، جنوب محافظة قنا، من حالة التكدس والازدحام الشديد على الرصيف أسفل كوبري قنا، نتيجة عدم توافر وسائل مواصلات تقلهم إلى مركز قوص، مما تسبب في معاناة يومية خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكد عدد من الأهالي أن هذه المعاناة أصبحت واقعًا يوميًا يواجهونه بلا حلول، حيث تتكرر الأزمة بشكل مستمر دون أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة التي لم تجد أي استجابة.

وأضافوا أن الأمر يزداد سوءًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ يضطر كبار السن والأطفال إلى الجلوس على الأرض أسفل كوبري سيدي عبد الرحيم في انتظار مرور أية سيارة تقلهم إلى مركز قوص، في مشهد يعكس غياب أبسط مقومات الخدمة والنقل الآدمي.

وطالب الأهالي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالتدخل العاجل لوضع حد لتلك المعاناة، التي تحولت إلى أزمة يومية تُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل ظروف الصيف القاسية وغياب حلول تنظيمية واضحة لأزمة النقل.

