الأحد 21 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الأهالي يشكون من تكدس وزحام أسفل كوبري قنا بسبب نقص المواصلات إلى قوص (صور)

قنا،فيتو
قنا،فيتو

اشتكى أهالي مركز قوص، جنوب محافظة قنا، من حالة التكدس والازدحام الشديد على الرصيف أسفل كوبري قنا، نتيجة عدم توافر وسائل مواصلات تقلهم إلى مركز قوص، مما تسبب في معاناة يومية خاصة خلال أوقات الذروة.

وأكد عدد من الأهالي أن هذه المعاناة أصبحت واقعًا يوميًا يواجهونه بلا حلول، حيث تتكرر الأزمة بشكل مستمر دون أي تدخل يُذكر من الجهات المعنية، رغم الشكاوى المتكررة التي لم تجد أي استجابة.

وأضافوا أن الأمر يزداد سوءًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إذ يضطر كبار السن والأطفال إلى الجلوس على الأرض أسفل كوبري سيدي عبد الرحيم في انتظار مرور أية سيارة تقلهم إلى مركز قوص، في مشهد يعكس غياب أبسط مقومات الخدمة والنقل الآدمي.

وطالب الأهالي اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بالتدخل العاجل لوضع حد لتلك المعاناة، التي تحولت إلى أزمة يومية تُثقل كاهل المواطنين، خاصة في ظل ظروف الصيف القاسية وغياب حلول تنظيمية واضحة لأزمة النقل.

ارتفاع درجات الحرارة جنوب محافظة قنا ري قنا محافظ قنا محافظة قنا مركز قوص جنوب محافظة قنا مركز قوص

الجريدة الرسمية
