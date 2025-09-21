انقلاب سيارة سولار بصحراوي قنا الغربي

شهد طريق قنا ـ نجع حمادي الصحراوي الغربي، اليوم الأحد، انقلاب سيارة محملة بالسولار بصينية بركة.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالسولار على طريق قنا ـ نجع حمادي الصحراوي الغربي بجوار صينية بركة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب السيارة رقم ن ي ب - 368، تابعة لشركة السهام البترولية محملة ب 42 طن سولار على جانب الطريق، وتم استدعاء سيارة أخرى تابعة للشركة لسحب الوقود من السيارة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.