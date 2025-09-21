محافظ قنا يدشن العام الدراسي الجديد بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية

أطلق الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إشارة بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026 بافتتاح مدرسة الترامسة الإعدادية بعد إحلالها وتجديدها بالكامل وتزويدها بأحدث الوسائل التعليمية، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته الافتتاحية كل من هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، وأشرف سعد مدير عام إدارة قنا التعليمية، والمهندس أحمد النوبي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بقنا، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

اهتمام الدولة بتوفير تعليم عصري ومتطور

وخلال الافتتاح، حرص المحافظ على الترحيب بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن افتتاح المدرسة الجديدة يجسد اهتمام الدولة بتوفير تعليم عصري ومتطور في مختلف القرى والمراكز.

وقال المحافظ، إن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على قيادة مسيرة التنمية، ونحن حريصون على دعم هذا القطاع بكل الإمكانيات الممكنة لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على التفوق والابتكار.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد النوبي، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، أن مدرسة الترامسة تضم 17 فصلًا دراسيا بطاقة استيعابية تبلغ 802 طالب، ويشرف على العملية التعليمية بها 47 من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تزويدها بغرف المجالات والمكتبة ومعمل الحاسب الآلي.

كما حرص المحافظ على تقديم التهنئة للطلاب والمعلمين، مطمئنًا على انتظام الدراسة وتوافر الكوادر التعليمية والكتب الدراسية، مع التأكد من تطبيق الإجراءات التنظيمية التي تكفل حسن سير العملية التعليمية.

وفي ختام جولته، شدد محافظ قنا على أن التعليم يمثل أولوية قصوى في استراتيجية المحافظة، موجها الشكر لكافة العاملين بقطاع التعليم على جهودهم المخلصة في خدمة أبناء قنا.

يُذكر أن العام الدراسي الجديد انطلق في محافظة قنا داخل 2189 مدرسة حكومية، و54 مدرسة رسمية للغات، بالإضافة إلى مدرسة واحدة للمتفوقين (STEM)، ومدرسة يابانية، وأخرى للنيل، بإجمالي 818,993 طالبًا على مستوى المحافظة.

