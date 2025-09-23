معها طفلان وتعاني من نزيف، نقل سيدة لمستشفى قنا العام عقب تداول صورها على السوشيال ميديا

أعلن فريق من الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا، برئاسة سميحة سعد، مدير عام الحماية، الانتقال إلى منطقة مجمع مواقف قنا، عقب تداول منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن وجود سيدة في حالة إعياء شديدة.

تداول صورة سيدة في حالة إعياء بموقف في قنا

وقالت سميحة سعد، مدير عام الوحدة العامة لحماية الطفل بقنا، إن الفريق تحرك فور رصد الحالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم الوصول إلى السيدة بمحيط مجمع المواقف، وتبين أن السيدة مجهولة الهوية، كانت قد وضعت رضيعًا حديث الولادة وبصحبتها طفل آخر يبلغ من العمر عامين تقريبا، وتعاني من نزيف وحالة إعياء شديدة.

وأكدت مدير عام الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة قنا أنه جرى التنسيق لنقلها إلى مستشفى قنا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلين.

