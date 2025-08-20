الأربعاء 20 أغسطس 2025
ياسر إدريس: السباحة المصرية على الطريق الصحيح ولدينا علاقات جيدة مع الاتحادات العربية

جانب من الاستقبال،
جانب من الاستقبال، فيتو

اللجنة الأولمبية، أعرب المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب الماء، عن سعادته باستقبال حميد الغريب نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، في إطار تعزيز أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح ياسر إدريس، أن السباحة المصرية شهدت طفرات غير مسبوقة خلال الفترة السابقة، ووضعت قدما على مستوى المنافسة العالمية، وأن الاتحاد المصري يرحب دائما بالتعاون مع الاتحادات العربية للنهوض بمستوى السباحة على مستوى جميع الدول العربية.

وأشاد إدريس بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والكويت، مشددًا على حرص اللجنة الأولمبية المصرية على دعم كافة أشكال التعاون الرياضي العربي بما يخدم مصلحة اللاعبين ويعزز مكانة الرياضة العربية على الساحة الدولية.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الاتحادين المصري والكويتي، والاستفادة من تطور السباحة المصرية على المستويين الإداري والفني.

وحضر اللقاء أيمن العنيزي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للسباحة، حيث تبادل الجانبان دروع التكريم.

وعلى الجانب الآخر، وجه حميد الغريب، نائب رئيس الاتحادين الكويتي والعربي للسباحة، الشكر والتقدير إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات الوطيدة التي تربط بين الاتحادات الرياضية في مصر والكويت.

وأهدى المهندس ياسر إدريس درع اللجنة الأولمبية المصرية إلى الضيوف، فيما قام نائب رئيس الاتحاد العربي والكويتي بتقديم درع تقديري إلى رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وشهد اللقاء حضور اللواء حازم حسني الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، واللواء شريف القماطي أمين صندوق اللجنة، والكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس لجنة التخطيط باللجنة الأولمبية.

