ياسر إدريس تعليقا على عموميات الأندية: بلا أزمات وميلاد قوي لقانون الرياضة

أعرب المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الاولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولى لألعاب الماء، عن تفاؤله الشديد بدخول الرياضة عهدا جديدا يتواكب مع حالة الزهو والازدهار العامة التى تشهده الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تعيشه البلاد من نقلة حضارية في شتي المجالات ومن بينها قطاع الشباب والرياضة.

جاء ذلك تعقيبا على الأجواء الإيجابية الأكثر من رائعة التي شهدتها المراحل الأولى لتنفيذ قانون الرياضة الجديد والذى بدأت الأندية والاتحادات والمؤسسات الرياضية جني ثماره سريعا وعلى أرض الواقع موجها التحية إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى بذل مجهودات غزيرة ومستمرة من أجل خروج القانون الرياضي بثوبه الجديد إلى النور.

وقال المهندس ياسر إدريس أن يوم أمس الجمعة لم يكن عاديا فى تاريخ الرياضة المصرية مع دوران عجلة قانون الرياضة بثوبه الجديد ودخوله إلى حيز التنفيذ والتطبيق العملى وانعقاد الجمعيات العمومية فى أندية الاهلى والشمس والزهور بنجاح ساحق وبلا أى أزمات أو منغصات مثلما كان يحدث فى سنوات ما قبل القانون الجديد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على القانون الرياضي الجديد بعدما تم تجهيزه وإعداده من مؤسسات الدولة المصرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة التى أعدت القانون الرياضي الجديد ومجلس النواب الذى اعتمده ليكون القانون الجديد هو بداية حقيقية لعهد رياضي جديد.

