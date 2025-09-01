الإثنين 01 سبتمبر 2025
بحضور ياسر إدريس، منتخب السباحة يتربع على عرش البطولة العربية بالمغرب

البطولة العربية للسباحة،
منتخب السباحة، هيمن المنتخب المصري للسباحة على منافسات البطولة العربية الرابعة للألعاب المائية المقامة حاليا في المغرب خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 1 سبتمبر.  

ونجح أبطال وبطلات المنتخب المصري في اعتلاء صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بفارق كبير عن أقرب منافسيه، منتخبي المغرب وقطر.

وأكد الفراعنة تفوقهم المعتاد في السباحة بعدما حققوا إنجازا كبيرا بحصد 173 ميدالية متنوعة بواقع 94 ذهبية و53 فضية و26 برونزية. 

كما تمكن السباحون المصريون من فرض سيطرتهم على جميع المراحل السنية للأولاد والبنات، حيث توج المنتخب الوطني بثلاثة كؤوس في فئات 13-14 سنة، 15-16 سنة، و17-18 سنة، ليؤكد مجددا زعامته العربية المطلقة في مختلف الأعمار. 

وشهدت البطولة حضور المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، الذي تابع عن قرب تألق الأبطال المصريين وحرص على تهنئتهم والتقاط الصور التذكارية معهم احتفاء بالإنجاز الكبير.

