تكريم متبادل بين ياسر إدريس وخالد عباس في إطار التعاون الأولمبي المشترك

حرص المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية على تكريم المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك تقديرًا لدور الشركة كراعٍ رسمي للبعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

جاء ذلك بحضور كل من: اللواء حازم حسني رئيس اتحاد الرماية وأمين عام اللجنة الأولمبية والمهندسة حنان هيكل مساعد العضو المنتدب.

وأشاد إدريس بالدعم الكبير الذي تقدمه شركة العاصمة الإدارية للرياضة المصرية وللأبطال الأولمبيين.

ومن جانبه، حرص المهندس خالد عباس على تكريم المهندس ياسر إدريس، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة الرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية نحو تحقيق إنجازات مميزة، مؤكدًا أن التعاون بين المؤسسات الرياضية والقطاع الخاص يمثل نموذجًا ناجحًا يجب البناء عليه.

من جانبه كرم المهندس ياسر إدريس المهندسة حنان هيكل مساعد العضو المنتدب للمجهودات الكبيرة في رعاية ودعم اللاعبين.


وأكد المهندس ياسر إدريس أن هذا التكريم المتبادل يعكس روح التعاون والتقدير المتبادل بين المؤسسات، ويعبر عن إيمان مشترك بأهمية دعم الأبطال المصريين لرفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

