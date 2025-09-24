العمل: تسوية ودية وتعويض لسيدة توفيت رضيعتها على ذراعها أثناء عملها

استقبل وزير العمل محمد جبران، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي.

وقال الوزير جبران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: إن هذا اللقاء حضره وفد من شركة نايل لينين جروب للنسيج بالإسكندرية، برئاسة المهندس سعيد أحمد رئيس مجلس الإدارة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات بشأن تطورات الأحداث التي شهدتها "الشركة" منذ أيام من احتجاجات بسبب مطالب عمالية مشروعة وشروط عمل.

وأوضح الوزير أن إدارة "الشركة" أعلنت خلال هذا الاجتماع عن امتثالها إلى كافة ملاحظات "الوزارة" بشأن تلك المطالب والشروط الواجب توافرها في بيئة العمل، وكذلك التسوية الودية، والتعويض اللازم لصالح العاملة دعاء أحمد عطيفي التي توفيت طفلتها الرضيعة إبنة الثلاثة أشهر، على ذراعها.

وكان الوزير جبران قد أعلن منذ أيام قليلة عن عودة عجلات الإنتاج إلى الدوران بكامل طاقاتها، في شركة نايل لينين جروب للنسيج والمفروشات بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، بعد مفاوضات جماعية ناجحة نظمتها “الوزارة” مع الإدارة والعمال “1000 عامل”، لتنفيذ المطالب العمالية المشروعة، وكذلك تطبيق القانون في كافة الوقائع التي شهدتها "الشركة "، وقال: إن هذه المفاوضات كانت قد أسفرت عن صدور تقرير تضمن 21 مُكتسبًا، بشأن مطالب العاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.