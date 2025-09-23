الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مستشفى عبلة الكحلاوي لـ"ألزهايمر وكبار السن"

وزيرة التضامن تتابع
وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مستشفى عبلة الكحلاوي

تفقدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمقر جمعية الباقيات الصالحات عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي لـ"ألزهايمر وكبار السن"، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التجهيزات الطبية والإنشائية الجارية، استعدادًا لافتتاحه قريبًا كأول مستشفى متخصص من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا للزهايمر وكبار السن يتبع جمعية أهلية، وفق أحدث المعايير العالمية في رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما شاهدته من مستوى متطور في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مؤكدة أن المستشفى يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية المتخصصة في مصر، ويعكس الدور الريادي للمجتمع المدني كشريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى ألزهايمر وكبار السن.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى، أن مستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوى لـ" ألزهايمر وكبار السن" هو أول مستشفى متخصص في مصر والوطن العربي وأفريقيا، ويشمل منظومة للتشخيص المبكر للمرض بنظام الفرق الاستشارية، ومركزًا لإدارة الجروح، إلى جانب فريق طبي متخصص في طب المسنين والشيخوخة والمخ والأعصاب والصحة النفسية والتغذية العلاجية.

وقالت: إن القدرة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 100 سرير، فيما تبلغ مساحته 7876 مترًا مربعًا، وهو مكون من 6 أدوار، حيث خصص الدور الأرضي المنخفض لاستقبال الطوارئ والملاحظة وقسم الأشعة والعيادات الخارجية، بينما تشمل الأدوار العليا الرعاية المركزة ومراكز متخصصة فى إدارة الجروح والآلام والتغذية العلاجية.

وأضاف الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن المستشفى يهتم بتقديم خدمات طبية متكاملة وشاملة مع التخصص فى تشخيص وعلاج وتأهيل كبار السن ومرضى ألزهايمر، وجُهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم أكفأ الأطباء المتخصصين، وذلك وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية الحديثة، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة وفاعلة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتور أحمد الفقي الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من قياداتها والعاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحالف الوطني للعمل الأهلي الباقيات الصالحات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جمعية الباقيات الصالحات وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

التضامن تمثل مصر فى الاجتماع الـ25 لـ"الكومسيك" المعنية بتخفيف حدة الفقر بتركيا

التضامن: التدخل السريع تتعامل مع 156 بلاغا خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

"خرجنا نجيب عيش"، محافظ بورسعيد يضبط طالبات خارج المدرسة ويحيل المديرة للتحقيق

"جبت لكم شنط المدرسة"، التفاصيل الكاملة لإقدام أب على قتل ابنته وإصابة الأخرى والتخلص من حياته بالإسكندرية

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

بعد اعترافه بدولة فلسطين، الرئيس الفرنسى يجبر على الانتظار فى نيويورك لمرور موكب ترامب (فيديو)

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

علامات تعاطى سائقي الحافلات للمواد المخدرة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

حفيد الشيخ الحصري: اتعلمت من جدي حب العمل والكرم الحاتمي وقراءة المصحف باليوم الهجري

أستاذ حديث بالأزهر: هذا الأمر علاج لأمراض اليأس والكآبة ويبعث الطمأنينة في القلوب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads