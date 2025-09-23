وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مستشفى عبلة الكحلاوي لـ"ألزهايمر وكبار السن"

تفقدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمقر جمعية الباقيات الصالحات عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، مستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوي لـ"ألزهايمر وكبار السن"، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التجهيزات الطبية والإنشائية الجارية، استعدادًا لافتتاحه قريبًا كأول مستشفى متخصص من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا للزهايمر وكبار السن يتبع جمعية أهلية، وفق أحدث المعايير العالمية في رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بما شاهدته من مستوى متطور في البنية التحتية والتجهيزات الطبية، مؤكدة أن المستشفى يمثل إضافة نوعية إلى منظومة الرعاية الصحية المتخصصة في مصر، ويعكس الدور الريادي للمجتمع المدني كشريك أساسي مع الدولة في تقديم الخدمات المتكاملة لمرضى ألزهايمر وكبار السن.

من جانبها، أكدت الدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة الباقيات الصالحات عضو مجلس أمناء التحالف الوطنى، أن مستشفى الدكتورة عبلة الكحلاوى لـ" ألزهايمر وكبار السن" هو أول مستشفى متخصص في مصر والوطن العربي وأفريقيا، ويشمل منظومة للتشخيص المبكر للمرض بنظام الفرق الاستشارية، ومركزًا لإدارة الجروح، إلى جانب فريق طبي متخصص في طب المسنين والشيخوخة والمخ والأعصاب والصحة النفسية والتغذية العلاجية.

وقالت: إن القدرة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 100 سرير، فيما تبلغ مساحته 7876 مترًا مربعًا، وهو مكون من 6 أدوار، حيث خصص الدور الأرضي المنخفض لاستقبال الطوارئ والملاحظة وقسم الأشعة والعيادات الخارجية، بينما تشمل الأدوار العليا الرعاية المركزة ومراكز متخصصة فى إدارة الجروح والآلام والتغذية العلاجية.

وأضاف الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن المستشفى يهتم بتقديم خدمات طبية متكاملة وشاملة مع التخصص فى تشخيص وعلاج وتأهيل كبار السن ومرضى ألزهايمر، وجُهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويضم أكفأ الأطباء المتخصصين، وذلك وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية الحديثة، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة وفاعلة تسهم في تحسين جودة حياة المرضى وأسرهم.

رافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ودينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقيات الدولية، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، والدكتورة مروة ياسين، رئيس مجلس إدارة الجمعية عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، والدكتور أحمد الفقي الرئيس التنفيذي للجمعية، وعدد من قياداتها والعاملين.

