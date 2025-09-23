الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الرواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه، 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة بالتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة 300 فرصة عمل بالتعاون مع شركة أس أي وايرنج سيستم، وذلك بواقع 100 مهندس و200 عامل إنتاج.

 

وزارة العمل تعلن عن 300 فرصة  عمل بإحدى شركات القطاع الخاص 

وأكدت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 10,000 جنيه للمهندسين و8,000 جنيه لعمال الإنتاج، بالإضافة إلى حافز انتظام ضمن المزايا المقدمة للعاملين.

وأشار البيان إلى أن التقديم يتم من خلال المقابلات الشخصية، والتي ستجرى يوميًا بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمقر الشركة الكائن في 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية – عقارات أرقام (53 – 54 – 55).

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقدم للاستفادة من هذه الفرص المتميزة التي توفر دخلًا مجزيًا وحوافز محفزة للعمل.

