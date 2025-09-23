الرواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه، 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص

أعلنت وزارة العمل عن فرص عمل جديدة بالتعاون بين الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ومديرية عمل الجيزة، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة 300 فرصة عمل بالتعاون مع شركة أس أي وايرنج سيستم، وذلك بواقع 100 مهندس و200 عامل إنتاج.

وزارة العمل تعلن عن 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص

وأكدت الوزارة أن الرواتب تبدأ من 10,000 جنيه للمهندسين و8,000 جنيه لعمال الإنتاج، بالإضافة إلى حافز انتظام ضمن المزايا المقدمة للعاملين.

وأشار البيان إلى أن التقديم يتم من خلال المقابلات الشخصية، والتي ستجرى يوميًا بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 24 سبتمبر 2025 ولمدة أسبوع، وذلك من الساعة 7 صباحًا حتى 12 ظهرًا بمقر الشركة الكائن في 6 أكتوبر – المنطقة الصناعية – عقارات أرقام (53 – 54 – 55).

وتدعو وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقدم للاستفادة من هذه الفرص المتميزة التي توفر دخلًا مجزيًا وحوافز محفزة للعمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.