الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص يلقي زجاجات بنزين مشتعلة في الغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بإلقاء زجاجات بنزين مشتعلة بمحافظة الغربية.

كانت قد رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإلقاء زجاجات بنزين مشتعلة بأحد الطرق بمحافظة الغربية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن. وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على خلفية وجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص. كما أفادت والدته بأن نجلها يعاني من مرض نفسي ويتردد على أحد المراكز الطبية النفسية لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

