القبض على عاطلين ظهرا فى مقطع فيديو مثير للجدل بمنطقة أرض اللواء

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر شخصين بحالة غير طبيعية بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، بينما بدا آخر مُلقى على ظهره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.