الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على عاطلين ظهرا فى مقطع فيديو مثير للجدل بمنطقة أرض اللواء

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر شخصين بحالة غير طبيعية بمنطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص في حالة عدم اتزان، بينما بدا آخر مُلقى على ظهره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخصين الظاهرين في الفيديو، وهما (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق).

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة تحت تأثير تعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

