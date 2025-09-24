زيلينسكي يعرب عن دهشته من تصريح ترامب حول إمكانية العودة إلى حدود 2022

أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن دهشته من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية العودة إلى الواقع الإقليمي الخاص بأوكرانيا كما كان في فبراير 2022.



وردًّا على سؤال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" عما إذا كان مندهشًا من تصريحات ترامب، أجاب زيلينسكي: "نعم، أنا مندهش بعض الشيء".

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء، بعد لقائه زيلينسكي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "أوكرانيا قد تكون في وضع يمكنها من استعادة بلدها كما كان في صورته الأصلية ".

وكتب ترامب في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "بعد مراجعة وفهم الوضع العسكري والاقتصادي في أوكرانيا وروسيا، أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، قادرة على القتال والعودة إلى ما كانت عليه قبل الحرب".

وفي الوقت ذاته، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الجيش الروسي تمكن من التصدي لهجوم مجموعة كبيرة من القوات الأوكرانية من الجانبين الشمالي والغربي لمدينة كوبيانسك في منطقة خاركوف.

وقبل لقاء رئيسي روسيا والولايات المتحدة فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في ألاسكا، أعلن زيلينسكي أنه لن يقبل بأية تنازلات إقليمية.

لكنه اعترف في نهاية أغسطس الماضي بأن أوكرانيا لن تكون قادرة على استعادة الأراضي بالوسائل العسكرية.

