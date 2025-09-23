الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس خادم الحرمين، النصر يتقدم على جدة بهدف في الشوط الأول

لاعبو النصر
لاعبو النصر

كأس خادم الحرمين، تقدم فريق النصر السعودي على نظيره جدة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

سيطر النصر مبكرا على مجريات الأمور، قبل أن يخطف هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل فيصل أبو بكر عثمان لاعب جدة بالخطأ في مرماه.

تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين

وجاء تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن

الوسط الهجومي: أنجيلو جابرييل - عبدالرحمن غريب - ويسلي جاسوفا

زتشير كافة السجلات أنه لا توجد أي مواجهات سابقة، خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، جمعت بين نادي النصر ونادي جدة، حيث يعد لقاء الغد هو الأول من نوعة بينهما في بطولة الكأس بشكل عام.

ومؤخرا حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدورى السعودى للمحترفين 2025-2026.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، في المقابل يحتل الرياض المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس خادم الحرمين النصر السعودي جدة النصر أمام جدة جدة ضد النصر كأس الملك

مواد متعلقة

بمشاركة حجازي، عمر السومة يقود الحزم للإطاحة بـ نيوم من كأس خادم الحرمين

الهلال السعودي يتخطى العدالة بهدف نظيف في كأس الملك السعودي

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

تشيلسي يفوز على لينكولن سيتي بثنائية في كأس كاراباو

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads