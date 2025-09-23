كأس خادم الحرمين، النصر يتقدم على جدة بهدف في الشوط الأول

كأس خادم الحرمين، تقدم فريق النصر السعودي على نظيره جدة، بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

سيطر النصر مبكرا على مجريات الأمور، قبل أن يخطف هدف التقدم مبكرا في الدقيقة الثامنة، عن طريق النيران الصديقة بعدما سجل فيصل أبو بكر عثمان لاعب جدة بالخطأ في مرماه.

تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين

وجاء تشكيل النصر أمام جدة في كأس خادم الحرمين كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس

خط الدفاع: نواف بوشل - عبد الإله العمري - إينيجو مارتينيز - سلطان الغنام

خط الوسط: عبدالله الخيبري - علي الحسن

الوسط الهجومي: أنجيلو جابرييل - عبدالرحمن غريب - ويسلي جاسوفا

زتشير كافة السجلات أنه لا توجد أي مواجهات سابقة، خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، جمعت بين نادي النصر ونادي جدة، حيث يعد لقاء الغد هو الأول من نوعة بينهما في بطولة الكأس بشكل عام.

ومؤخرا حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا على نظيره الرياض بنتيجة 5-1، في المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدورى السعودى للمحترفين 2025-2026.

ويحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، في المقابل يحتل الرياض المركز الـ13 برصيد 3 نقاط.

