النصر يكتسح الرياض بخماسية في الدوري السعودي

فاز فريق النصر علي نظيره الرياض بخماسية مقابل هدف على ملعب الأول بارك، في ظل منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

افتتح جواو فيليكس أهداف مباراة النصر ضد الرياض في الدقيقة 6، وأضاف كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 30، وعزز كريستيانو رونالدو تقدم النصر بهدف ثالث في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

وأضاف جواو فيليكس الهدف الرابع لـ النصر ضد الرياض في الدقيقة 49، وقلص مامادو سيلا النتيجة بهدف لصالح الرياض في الدقيقة 51، وأحرز كريستيانو رونالدو الهدف الخامس في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة يتصدر النصر جدول ترتيب دوري روشن بـ 9 نقاط

تشكيل النصر الرسمي أمام الرياض في الدوري السعودي

وكان خورخي جيسوس، المدير الفني لفريق النصر، بدأ المباراة بتشكيل مكون من

في حراسة المرمى: راغد النجار

خط الدفاع: أيمن يحيى، إينيجو مارتينيز، محمد سيماكان، سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أنجيلو، جواو فيليكس

وفي الهجوم: كينجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني

