أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود.. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام الجونة.. ما حقيقة اقتراب رحيل إمام عاشور؟

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

خطف النادي الأهلي، فوزا مثيرا على مضيفه حرس الحدود، بنتيجة 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة بشكل قوي وسجل هدفا مبكرا عن طريق نيتس جراديشار بالدقيقة الثالثة، بعد تمريرة طولية من محمود تريزيجيه، شتتها دفاع حرس الحدود لترتد إلى جراديشار، الذي أطلق تصويبة قوية سكنت الشباك.

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ التعادل أمام نظيره الجونة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الزمالك، وأطلق محمد إسماعيل مدافع الأبيض تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 14، أهدر الجونة أخطر فرص المباراة بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 27، أحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر قابلها الدباغ بتسديدة في شباك حارس الجونة.

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء اقتراب إمام عاشور لاعب الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن إمام عاشور ليست لديه أي نية في الرحيل عن الأهلي، وكل ما في الأمر أنه طلب تعديل عقده مع الفريق.

وتابع المصدر أن الأهلي لا يمانع في تعديل عقده إمام عاشور، ولكن ليس بمبلغ كبير مثلما تردد.

وأكد المصدر أنه في حالة رفض إمام عاشور المبلغ المعدل في عقده، وإصراره على الرحيل ستوافق إدارة المارد الأحمر على رغبة اللاعب.

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن طبيعة إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض، التي تعرض لها في مباراة الجونة التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري.

وأكد الجهاز الطبي أن "دونجا" تعرض دونجا لإصابة بكدمة في الضلوع، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المُقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

خسر نيوم السعودي أمام نظيره الحزم، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

نجح النجم السورى عمر السومة فى افتتاح التسجيل مبكرا لصالح الحزم ضد نيوم بعد مرور خمس دقائق، ثم أدرك ألكسندر لاكازيت التعادل فى الدقيقة 26 من اللقاء.

وفي الشوط الثاني، واصل السومة التألق ليسجل هدفه الثاني في شباك نيوم بالدقيقة 62، ليقود فريقه لفوز ثمين على نيوم.

شهدت المباراة مشاركة أحمد حجازي لاعب منتخب مصر مع فريقه نيوم، حيث بدأ اللقاء بشكل أساسي.

قالت مصادر داخل الأهلي إن هناك أزمة بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمشرف العام على الكرة ومختار مختار رئيس لجنة التخطيط حيث يرغب الأخير في تعيين حسام البدري مديرا فنيا للأهلي بشكل دائم بعد تعثر المفاوضات مع أكثر من مدرب أجنبي في حين يرفض الخطيب وبعض مسؤلي الأهلي هذا المقترح ويفضلون التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تهمة رسمية إلى نادي ليفربول، بعد قيام جماهيره بإلقاء أشياء داخل أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أتلتيكو مدريد، بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي حسمها الفريق لصالحه بنتيجة 3-2.

وأكد "يويفا" بحسب ما كشف موقع ذا أتلتيك أن مثل هذه التصرفات تُعد مخالفة للوائح الانضباط والسلوك، مشددًا أن لجنة الانضباط ستتولى دراسة الواقعة وإصدار العقوبات المنتظرة في الأيام المقبلة.

ورغم الفوز الذي حققه "الريدز" على أرض الملعب، فإن هذه الأحداث تُعرض النادي لغرامات مالية أو عقوبات أخرى، في إطار حرص الاتحاد الأوروبي على الحد من أي تجاوزات جماهيرية داخل الملاعب الأوروبية.

حرص ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي علي تهنئة زميله مروان عطية بالتتويج، بجائزة رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود التي جمعت بينهما في بطولة الدوري الممتاز.

ونشر ياسر عبر حسابه على إنستجرام صورة لمروان عطية بالجائزة، وكتب: مبروك لاخويا طبعا وفرحان ليك والله، أنا لا أقصد مروان خالص وكلامي مكنش لمروان خالص، بالعكس أنا كلامي لناس تانية، ومبروك لجمهور النادي الأهلي وربنا يكرم في اللي جاي إن شاء الله.

