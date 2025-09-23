حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء اقتراب إمام عاشور لاعب الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي أن إمام عاشور ليست لديه أي نية في الرحيل عن الأهلي، وكل ما في الأمر أنه طلب تعديل عقده مع الفريق.

وتابع المصدر أن الأهلي لا يمانع في تعديل عقده إمام عاشور، ولكن ليس بمبلغ كبير مثلما تردد.

وأكد المصدر أنه في حالة رفض إمام عاشور المبلغ المعدل في عقده، وإصراره على الرحيل ستوافق إدارة المارد الأحمر على رغبة اللاعب.

إمام عاشور لديه تحفظ على المقابل المالي

وتابع: حتى الآن لا يزال إمام عاشور لديه تحفظ على الرقم المالي الذى يحصل عليه حاليا مع الأهلي، وغاضب من قرار تجميد مفاوضات تعديل عقده، ومن ثم خرجت تصريحات وكيل أعماله آدم وطني خلال الساعات القليلة الماضية، والذي أكد أن راتب عاشور بعيد تماما رقميا عن راتب رباعي الفريق الأحمر؛ زيزو وتريزيجيه ومحمد الشناوي ومحمد علي بن رمضان، ومن ثم فإن اللاعب يخطط للرحيل حال عدم تعديل راتبه.

وينتظر الأهلي عودة إمام عاشور من أزمته الصحية الأخيرة بعد إصابته بفيروس A حتى يتم حسم كافة الأمور معه.

