الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

الدوري الإسباني، انتهى الشوط الأول من مباراة إشبيلية أمام فياريال بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم “لاليجا”.

هدف فياريال سجله اللاعب تاني ألواسيي في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

تشكيل إشبيلية أمام فياريال في الدوري الاسباني

أعلن المدير الفني لفريق إشبيلية ماتياس ألميدا تشكيل فريقه لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني والذي يتكون من:

حراسة المرمى: أوديسياس فلاكوديموس

الدفاع: سيزار أزبيليكويتا - أندريس كاسترين - كيكي سالاس

الوسط: خوانلو سانشيز - نيمانجا جوديلج - جبريل سو - جابريل سوازو

الهجوم: شيديرا ايجوك - أكور آدمز - عدنان يانوزاي

فريق فياريال، فيتو

تشكيل فياريال أمام إشبيلية

فيما أعلن مارسيلينو مدرب فياريال تشكيل فريقه لمواجهة إشبيلية والذي ضم كل من:

حراسة المرمى: أرناو تيناس

الدفاع: سانتياجو مورينيو - رافاييل مارين - ريناتو فيجا - سيرجي كاردونا

الوسط: داني باريخو - بابي جي - سانتي كوميسانيا

الهجوم: تاجون بوكانان - تاني ألواسيي - ألبرتو موليرو

آخر خمس مباريات للفريقين

تظهر سجلات الفريقين في آخر خمس مباريات تناوبًا بين الانتصارات والتعادل والخسائر، حيث يبرز أداء قوي لفريق فياريال في المواجهات الأخيرة، بينما يسعى إشبيلية لتعزيز مكانته في الدوري الإسباني ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، ما يجعل مباراة إشبيلية ضد فياريال اليوم حاسمة لكلا الفريقين.

أهمية المباراة وتأثيرها على ترتيب الدوري

تمثل مباراة إشبيلية ضد فياريال فرصة حاسمة لكل فريق لتحسين ترتيبه في جدول الدوري الإسباني، إذ يمكن للفائز تعزيز موقعه ضمن المراكز المتقدمة، بينما سيبحث الخاسر عن التعويض في الجولات القادمة للحفاظ على آمال المنافسة على اللقب.

