إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، انتهت مباراة إسبانيول وفالنسيا، بالتعادل 2/2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

تقدم أرنو دانجوما للضيوف فريق فالنسيا بالدقيقة 15، قبل أن يتعادل إسبانيول في الدقيقة 52 عن طريق لياندرو كابريرا.

وفي الدقيقة 62، عاود فالنسيا التقدم بهدف ثاني أحرزه هوجو دورو، قبل أن يخطف إسبانيول تعادلا في الثواني الأخيرة عن طريق خافي بوادو في الوقت بدل الضائع.

تشكيل إسبانيول أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

جاء تشكيل إسبانيول أمام فالنسيا في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: ماركو دميتروفيتش

خط الدفاع: كليمينس ريدل – عمر الهلالي – ليوندرو كابريرا – كارلوس روميرو

خط الوسط: شارليس بيكيل – إيدواردو إكسبوزيتو – بول لوزانو – ت. دولان – خافيير بوادو

خط الهجوم: كيكي جارسيا

تشكيل فالنسيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني

فيما جاء تشكيل فالنسيا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني:

حراسة المرمى: جولين أجريزابالا

خط الدفاع: سيزار تاريجا – ديميتري فولكييه – مختار دياخابي – خوسيه لويس جايا

خط الوسط: بابتيست سانتاماريا – بيبيلو – لويس ريوخا – دييجو لوبيز

خط الهجوم: هوجو دورو – أرناوت دانجوما

أتلتيك بيلباو يتعادل مع جيرونا 1/1 في الدوري الإسباني

فيما انتهت مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل عز الدين أوناحي هدف جيرونا في الدقيقة 9، وتعادل ميكيل جوريجيزار لفريق بيلباو في الدقيقة 48.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد جيرونا

تشكيل جيرونا أمام أتلتيك بيلباو

ؤ

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- ريال مدريد 15 نقطة

2- برشلونة 13 نقطة

3- فياريال 10 نقاط

4- إسبانيول 10 نقاط

5- إلتشي 9 نقاط

6- ريال بيتيس 9 نقاط

7- أتلتيك بيلباو 9 نقاط

8- خيتافي 9 نقاط

9- إشبيلية 7 نقاط

10- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط

11- فالنسيا 7 نقاط

12- أتلتيكو مدريد 6 نقاط

13- أوساسونا 6 نقاط

14- رايو فاليكانو 5 نقاط

15- سيلتا فيجو 5 نقاط

16- ليفانتي 4 نقاط

17- ريال أوفييدو 3 نقاط

18- ريال سوسييداد نقطتان

19- مايوركا نقطتان

20- جيرونا نقطة واحدة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.