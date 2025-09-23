الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
أتلتيك بيلباو يتعادل مع جيرونا 1/1 في الدوري الإسباني

بيلباو، فيتو
بيلباو، فيتو

انتهت مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا بنتيجة التعادل 1/1، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل عز الدين أوناحي هدف جيرونا في الدقيقة 9، وتعادل ميكيل جوريجيزار لفريق بيلباو في الدقيقة 48.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد جيرونا

تشكيل جيرونا أمام أتلتيك بيلباو

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- ريال مدريد 15 نقطة 
2- برشلونة 13 نقطة 
3- فياريال 10 نقاط 
4- إسبانيول 10 نقاط
5- إلتشي 9 نقاط
6- ريال بيتيس 9 نقاط
7- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
8- خيتافي 9 نقاط
9- إشبيلية 7 نقاط
10- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط
11- فالنسيا 7 نقاط
12- أتلتيكو مدريد 6 نقاط
13- أوساسونا 6 نقاط
14- رايو فاليكانو 5 نقاط
15- سيلتا فيجو 5 نقاط
16- ليفانتي 4 نقاط
17- ريال أوفييدو 3 نقاط
18- ريال سوسييداد نقطتان
19- مايوركا نقطتان
20- جيرونا نقطة واحدة

 

