الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

طاقم حكام جابوني لمباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تعيين طاقم حكام من الجابون، لإدارة مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي، المحدد لها يوم 8 أكتوبر المقبل، في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2026، التي تقام في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك   

طاقم حكام مبارة مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال

يتكون طاقم حكام مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي من:

مبيامي مبيامي “حكم ساحة” أبيجني نيدونج “مساعد أول” وأوتونو أوندو “مساعد ثان” ودوس سانتوس" حكم رابع".

طاقم حكام جابوني لمباراة مصر وجيبوتي، فيتو
طاقم حكام جابوني لمباراة مصر وجيبوتي، فيتو

 

 

موعد سفر بعثة منتخب مصر إلى المغرب

 

ومن المقرر، أن تتوجه بعثة الفراعنة إلى المغرب على متن طائرة خاصة صباح يوم 6 أكتوبر، على أن يتم تحديد ساعة السفر، بعد وصول إخطار رسمي من الفيفا بالتأكيد على إقامة مباراة مصر وجيبوتي في المغرب يوم 8 أكتوبر 

 

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة تلقى إخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم، يخطره بإقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي يوم 8 أكتوبر على ملعب العربي زوالي بمدينة الدار البيضاء، وهو الملعب الذي اختاره المنتخب الجيبوتي لاستضافة مباراته أمام مصر.

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، فيتو

مواجهة جيبوتي مصيرية أمام منتخب مصر

وتعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام جيبوتي حاسمة في مشوار الفراعنة نحو مونديال أمريكا 2026، حيث أن تغلبه بأي نتيجة أمام جيبوتي، سيمنحه رسميا بطاقة التأهل لكأس العالم، لتصبح مباراة غينيا بيساو في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

1- منتخب مصر - 20 نقطة

2- بوركينا فاسو- 15 نقطة

3- سيراليون - 12 نقطة

4-  غينيا بيساو - 10 نقاط

5- إثيوبيا- 6 نقاط

6- جيبوتي - نقطة واحدة

موعد الأجندة الدولية للفيفا بشهر أكتوبر

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موعد الأجندة الدولية القادمة في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر المقبلين، والتي ستشهد الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم جيبوتي التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 الاتحاد الدولي لكرة القدم

مواد متعلقة

موعد سفر منتخب مصر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي بتصفيات كأس العالم

الطريق للمونديال، موعد معسكر منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وغينيا بيساو

حسام حسن يدعم محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية: آن الأوان لتنصفه كرة القدم

موعد وملعب مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

الزمالك يسقط بالتعادل أمام الجونة في البروفة الأخيرة قبل القمة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

قناة مفتوحة تنقل مباراة بيراميدز وأهلي جدة بكأس انتركونتيننتال

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

فيستون ماييلي يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بكأس إنتركونتيننتال (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

شقيق ضحية التحرش بمدرسة القليوبية: المتهم اصطحبها إلى المصلى بدعوى تسليمها ملزمة

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز دفن النساء مع الرجال في قبر واحد؟، أمين الفتوى يُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads