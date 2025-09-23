رئيس الفيدرالي الأمريكي: لا يوجد مسار للسياسة النقدية خال من المخاطر

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: إن توقعات سوق العمل والتضخم تواجه مخاطر، مؤكدًا وجهة نظره بأن صناع السياسات النقدية ربما يواجهون طريقا صعبا في ظل محاولتهم دراسة المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.

مخاطر التضخم على المدى القريب

وأضاف باول، اليوم الثلاثاء، في تصريحات أعدت لفعالية في غرفة تجارة بروفيدنس الكبرى بولاية رود آيلاند: "تميل مخاطر التضخم على المدى القريب إلى الارتفاع، بينما تتجه مخاطر التوظيف إلى الانخفاض وهو وضع صعب".

وتابع: "إن المخاطر المتناقضة تعني أنه لا يوجد طريق خالٍ من المخاطر".

ولم يقدم باول أي تلميحات بشأن ما إذا كان سيدعم خفضًا إضافيًا للفائدة في اجتماع "الفيدرالي" المقبل في أكتوبر.

وتكرر ملاحظات باول، ما قاله في مؤتمر صحفي يوم 17 سبتمبر عقب خفض الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي للمرة الأولى في 2025 إلى نطاق 4% و4.25%، حيث وصف الخطوة آنذاك بأنها "خفض لإدارة المخاطر" استجابة لمؤشرات متزايدة على ضعف سوق العمل.

تباطؤ سوق العمل الأمريكية

تشير البيانات الأخيرة، إلى جانب مراجعات للأرقام السابقة، إلى تباطؤ حاد في خلق الوظائف، وهو ما يحاول المسؤولون تقييمه. وقد تعقّد هذا الوضع بسبب تراجع عرض العمالة في ظل تشديد الرئيس دونالد ترامب سياسات إنفاذ قوانين الهجرة.

