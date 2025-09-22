الإثنين 22 سبتمبر 2025
تراجع الأسهم الأوروبية وسط ترقب تصريحات مسئولي الفيدرالي حول مستقبل الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الإثنين، بينما يترقب المستثمرون تصريحات عدد من مسئولي الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

تراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 0.1% إلى 552.96 نقطة، مع تراجع الأسهم الإسبانية بنسبة 0.9% لتقود الخسائر في البورصات الإقليمية، بحسب شبكة CNBC عربية.

وتراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% ليصل إلى 23501.91 نقطة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.1% ليصل إلى 9202.72 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.5% إلى 7805.40 نقطة.

وهبط سهم بورشه 4.7% بعدما خفضت شركة صناعة السيارات الفاخرة توقعاتها لأرباح عام 2025، وأعلنت تقليص خططها للتوسع في السيارات الكهربائية بسبب ضعف الطلب، فيما تراجع سهم فولكسفاغن (الشركة الأم) 4.5% بعد أن خفضت هي الأخرى توقعاتها للأرباح.

في المقابل، ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.9%، مع صعود سهم ASML بنسبة 2.9% وASMI بنسبة 1.9%.

وتراجع سهم فوجرو الهولندية المتخصصة في بيانات الجيولوجيا بنسبة 11.9% بعد سحب الشركة لتوقعاتها السنوية، مشيرة إلى «تغيرات كبيرة» في أوضاع السوق خلال الأسابيع الأخيرة.

قطاع التجزئة يقود الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين

أسواق الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها، والآمال معقودة على قمة ألاسكا

ومن المقرر أن يتابع المستثمرون لاحقًا تصريحات ما لا يقل عن خمسة من مسؤولي الفدرالي الأمريكي، بينهم رئيس بنك نيويورك الفدرالي جون ويليامز والعضو الجديد في مجلس المحافظين ستيفن ميرن.

