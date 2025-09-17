الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس الفيدرالي: أرفض التعليق على أزمة ليزا كوك وملتزمون بالحفاظ على استقلالنا

رئيس الفيدرالي الأمريكي
رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول

 رفض رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التعليق على قضية عضو الفيدرالي، ليزا كوك، ونزاعها القانوني مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وذكر باول أنه من غير الملائم بالنسبة له التعليق على قضية عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك والتي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالتها في ظل اتهامات لها بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما نفت ارتكابه وأقامت دعوى لوقف قرار ترامب بإقالتها.

وأضاف باول، خلال المؤتمر الصحفي عقب خفض أسعار الفائدة، نحن نضع توقعات هبوط التضخم إلى 2% والوصول إلى حالة التوظيف الكلي للمستقبل، ولكننا نعرف أن الاقتصاد دائمًا فيه مستجدات مع الوقت.

وأوضح باول أن قرار الفيدرالي خفض الفائدة جاء على إثر «تحول في ميزان المخاطر»، حيث باتت مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تفوق مخاطر التضخم، قائلا “يمكن اعتبار تحرك اليوم خفضا لإدارة المخاطر".

وشدد رئيس الفيدرالي على أن البنك ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله، في وقت لم يحظ فيه اقتراح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدعم واسع داخل اللجنة، مؤكدا أنه لا يناصر خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأكد باول على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متحدة في سعيها لتحقيق الأهداف المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي، وهي مواجهة التضخم وتعزيز سوق العمل، وهو بذلك يؤكد على استقلالية البنك المركزي رغم الضغوط السياسية التي يواجهها من البيت الأبيض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيدرالي رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول ترامب أسعار الفائدة التضخم

مواد متعلقة

الفيدرالي الأمريكي: من المتوقع خفض الفائدة مرتين إضافيتين قبل نهاية 2025

رئيس الفيدرالي: لم يكن هناك دعم واسع النطاق اليوم لخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

الأكثر قراءة

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

محمد صلاح يقود ليفربول للتقدم على أتليتكو مدريد 2-1 في الشوط الأول (صور)

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

وزير الاتصالات يكشف موعد تصدير أجهزة المحمول المصرية

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، خبير يكشف إلى أين تتجه أسعار الذهب (فيديو)

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

ما هي السورة التي كان النبي يقرأ بها كثيرا في صلاته؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads