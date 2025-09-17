رئيس الفيدرالي: أرفض التعليق على أزمة ليزا كوك وملتزمون بالحفاظ على استقلالنا

رفض رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التعليق على قضية عضو الفيدرالي، ليزا كوك، ونزاعها القانوني مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

وذكر باول أنه من غير الملائم بالنسبة له التعليق على قضية عضو الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك والتي قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالتها في ظل اتهامات لها بالاحتيال في الرهن العقاري، وهو ما نفت ارتكابه وأقامت دعوى لوقف قرار ترامب بإقالتها.

وأضاف باول، خلال المؤتمر الصحفي عقب خفض أسعار الفائدة، نحن نضع توقعات هبوط التضخم إلى 2% والوصول إلى حالة التوظيف الكلي للمستقبل، ولكننا نعرف أن الاقتصاد دائمًا فيه مستجدات مع الوقت.

وأوضح باول أن قرار الفيدرالي خفض الفائدة جاء على إثر «تحول في ميزان المخاطر»، حيث باتت مخاطر تباطؤ النمو الاقتصادي تفوق مخاطر التضخم، قائلا “يمكن اعتبار تحرك اليوم خفضا لإدارة المخاطر".

وشدد رئيس الفيدرالي على أن البنك ملتزم بقوة بالحفاظ على استقلاله، في وقت لم يحظ فيه اقتراح خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدعم واسع داخل اللجنة، مؤكدا أنه لا يناصر خفض أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأكد باول على أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية متحدة في سعيها لتحقيق الأهداف المزدوجة للاحتياطي الفيدرالي، وهي مواجهة التضخم وتعزيز سوق العمل، وهو بذلك يؤكد على استقلالية البنك المركزي رغم الضغوط السياسية التي يواجهها من البيت الأبيض.

