محافظ الدقهلية يتابع حملة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والمخالفات المرورية بمنية سندوب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الحملة المشتركة بين إدارة مرور الدقهلية، ومباحث المرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "وحدة الكشف عن المخدرات برئاسة مجلس الوزراء"، والمعامل المشتركة بوزارة الصحة "قسم معمل المخدرات"، للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بالنقطة الأمنية القديمة بمنية سندوب بالمنصورة.

التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها

وأكد محافظ الدقهلية، أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الحالة المرورية، والتأكد من سلامة السائقين وخلوهم من المواد المخدرة وصلاحيتهم للقيادة، حرصا على حياة وأرواح وسلامة المواطنين خلال تنقلهم من وإلى أماكن إقامتهم، كما تهدف إلى التفتيش على سلامة السيارات وصلاحيتها وسريان رخصها ورخص القيادة، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية

وفي هذا السياق، قامت لجنة، بشن حملة شملت تحليل مخدرات مفاجئ والتفتيش على المخالفات المرورية، وذلك بالنقطة الأمنية القديمة بمنية سندوب بالمنصورة، وأسفرت عن ضبط كل من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة بعد عمل التحاليل اللازمة لهم، حفاظا على حياة وسلامة المواطنين أثناء قيادة السيارات، كذلك تم التفتيش من قبل إدارة المرور على سائقي السيارات بكل أنواعها وضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق التعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

