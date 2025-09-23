الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان: «تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي»، والتي انعقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٢ و٢٣ من سبتمبر الجاري، بمشاركة (١٩) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

 

وقد استُهلّت فعاليات الختام بكلمة للمستشار هشام كمال نائب مدير مركز التدريب القضائي، رحّب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشارمحمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد حقّقت أهدافها المرجوّة.

تأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية المتخصص

وأكد أن انعقاد هذه الدورات يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة،في إطار سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والعملية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات.

وأضاف أن مركز التدريب القضائي يحرص على التعاون مع الوحدات والإدارات المعنية، ومنها وحدة التحول الرقمي، التي وفّرت كافة الإمكانيات التقنية والفنية اللازمة، الأمر الذي أسهم في إنجاح الدورة وخروجها على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، قدم المستشار محمود سمير  مدير وحدة التحول الرقمي، الشكر لمركز التدريب القضائي على عقد مثل هذه الدورات التي تسهم تعزيز قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم، بما يواكب متطلبات عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة الموضوعات الآتية:

أساسيات الحاسب الآلي ونظام التشغيل (Windows).

استخدام برنامج (Microsoft Word).

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية إختصاصات النيابة الإدارية أعضاء هيئة النيابة الإدارية اخبار النيابة الإدارية

مواد متعلقة

رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

رغم عدم تسجيله، مروان عطية رجل مباراة الأهلي وحرس الحدود

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض لشهر ربيع الآخر

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads