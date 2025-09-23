النيابة الإدارية تختتم الدورة التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة التدريبية بعنوان: «تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي»، والتي انعقدت على مدار يومي الاثنين والثلاثاء ٢٢ و٢٣ من سبتمبر الجاري، بمشاركة (١٩) من أعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.

وقد استُهلّت فعاليات الختام بكلمة للمستشار هشام كمال نائب مدير مركز التدريب القضائي، رحّب فيها بالحضور، ونقل إليهم تحيات المستشارمحمد الشناوي رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الدورة قد حقّقت أهدافها المرجوّة.

تأتي في إطار سلسلة من الدورات التدريبية المتخصص

وأكد أن انعقاد هذه الدورات يأتي تنفيذًا لتوجيهات المستشار رئيس الهيئة،في إطار سلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة، التي تهدف إلى تطوير المهارات الشخصية والعملية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية بمختلف المحافظات.

وأضاف أن مركز التدريب القضائي يحرص على التعاون مع الوحدات والإدارات المعنية، ومنها وحدة التحول الرقمي، التي وفّرت كافة الإمكانيات التقنية والفنية اللازمة، الأمر الذي أسهم في إنجاح الدورة وخروجها على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، قدم المستشار محمود سمير مدير وحدة التحول الرقمي، الشكر لمركز التدريب القضائي على عقد مثل هذه الدورات التي تسهم تعزيز قدرات المشاركين وتنمية مهاراتهم، بما يواكب متطلبات عصر التحول الرقمي والثورة المعلوماتية.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي للدورة الموضوعات الآتية:

أساسيات الحاسب الآلي ونظام التشغيل (Windows).

استخدام برنامج (Microsoft Word).

وفي ختام الفعاليات، جرى تسليم المشاركين شهادات المشاركة في الدورة التدريبية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

