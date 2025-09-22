الإثنين 22 سبتمبر 2025
اقتصاد

وزير الاستثمار: تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الجهود الحالية قد أسفرت بالفعل عن تقليص زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط قبل نهاية العام، وهو ما أسهم في خفض التكاليف بشكل كبير على القطاع الخاص. 

 

 

 

وعقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع إلى المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)، والوفد المرافق له. 

 

 وقال انه  تحقق ذلك من خلال الغاء اجازات الموانىء  والعمل جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، وزيادة ساعات العمل لتصل إلى السادسة مساءً بدلًا من الثالثة عصرًا، فضلًا عن الإعلان عن حزمة متكاملة من 29 إجراء بالتعاون مع وزارة المالية لتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية مصر التجارية عالميًا.

وأشار الخطيب كذلك إلى جهود تحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن مصر تقود العمل على تقرير Business Ready الجديد، البديل لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، ومعظمها إصلاحات قابلة للتنفيذ خلال تسعة أشهر فقط.

