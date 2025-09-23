هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا ماكينات النسيج في مصر

شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مؤتمر "تكنولوجيا صناعة المنسوجات" الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، وضم 18 شركة ألمانية متخصصة في التقنيات والمنتجات والخدمات المبتكرة وعالية الجودة في قطاع ماكينات النسيج، لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعة الألمانية من تقنيات وابتكارات في هذا المجال.

ممثلون عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة

شارك في المنتدى ممثلون عن الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة، والوزارة الفيدرالية للشؤون الاقتصادية والطاقة، ورابطة مصنعي الماكينات والمعدات في ألمانيا.

المؤتمر يعكس إيمانًا مشتركًا بإمكانات الصناعة المصرية

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المؤتمر يعكس إيمانًا مشتركًا بإمكانات الصناعة المصرية، خاصةً في قطاع النسيج الذي يمثل أحد ركائز تاريخ مصر الاقتصادي، والذي نسعى اليوم إلى تطويره وإعادة بنائه ليواكب متطلبات العصر.

وأكد حسام هيبة أن الحكومة المصرية وضعت قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة في صدارة أولوياتها، حيث تسعي لأن تكون مصر مركز عالمي متكامل لصناعة النسيج وفق أحدث طراز، ليكون قادر على المنافسة، وقائم على الاستدامة، ومتصـل بالمنظومة الاقتصادية العالمية، مشددًا على محورية دور الشركات الألمانية في صناعة المعدات والشراكة في عملية التحول الصناعي، وإطلاق الحلول الرقمية والتكنولوجية للمساعدة على تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة والاستدامة.

ودعا حسام هيبة الشركات الألمانية إلى توطين تكنولوجيا صناعة الآلات في مصر، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تم تمهيدها عبر سنوات من الإصلاح وكثير من آليات تحفيز الاستثمار، ومن أهمها الرخصة الذهبية، التي تمنح كل التصاريح اللازمة للمشروعات الاستثمارية في موافقة واحدة، وحوافز الاستثمار الضريبية وغير الضريبية، ونظم الاستثمار المتنوعة التي تلبي الاحتياجات المختلفة للشركات، كما أشار إلى جاذبية مصر كمنصة تصدير رائدة متصلة بأكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية مع إفريقيا، وأوروبا، والولايات المتحدة، وغيرها من الأسواق، بالإضافة إلى القاعدة الاقتصادية القوية لمصر من قوة عاملة مميزة وبنية تحتية قادرة علي تسريع نمو الأعمال.

ممثلة الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة

وأعربت كاترين ينيكا، ممثلة الوزارة الفيدرالية للاقتصاد والطاقة، عن سعادتها بالمؤتمر، مؤكدة أنه يُعد خطوة مهمة لتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وألمانيا في قطاع صناعة الغزل والنسيج، وأضافت أن مصر تمتلك مقومات قوية وفرص واعدة لإقامة شراكات ناجحة تُسهم في دفع عجلة التطوير والتقدم المشترك في هذه الصناعة الحيوية.

واستعرض الوفد الخبرات الألمانية في مجال تصنيع ماكينات النسيج، وفرص تعزيز الشراكات الجديدة مع الشركات المصرية.

