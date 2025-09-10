الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

أمين الفتوى: السنة النبوية لخصت مقاصد الدين في 3 محاور رئيسية (فيديو)

الدكتور عمر الورداني،
الدكتور عمر الورداني، فيتو

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم يوضح أن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموته هي خير للبشرية، مشيرًا إلى قول الله تعالى: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين".


وأكد خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا التكريم الإلهي يعكس علاقة خاصة بين حياة النبي ومماته وبين عبادة المؤمنين، حيث أن حياة النبي ومماته تجسدان الخير والهداية للناس جميعًا.

وأوضح الدكتور الورداني أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليست محدودة بزمنه الدنيوي، بل تمتد إلى عالم الروح، مما يجعل أثره مستمرا في حياة المسلمين، مشيرا إلى أن النبي جاء رحمة للعالمين وأن تعاليمه ما زالت توجه البشرية عبر القرآن والسنة، مع الحفاظ على القيم والمقاصد التي تضمها.

وأضاف أن السنة النبوية، لخصت مقاصد الدين في ثلاثة محاور رئيسية: الإيمان الذي يحفظ النفس والعقل، والإسلام الذي يحفظ البناء العملي والعبادات، والإحسان الذي يهتم بالروح والتزكية. وبيّن أن علماء المسلمين أسسوا علوم العقيدة والفقه والتصوف للحفاظ على هذه المقاصد وضمان استمرارها عبر الأجيال.

وأكد الدكتور الورداني أن الدين الإسلامي ليس مجرد طقوس شكلية، بل إطار وجودي واسع يحفظ النفس والعقل والدين والعرض، ويجب التعامل معه بعناية وروية، مع تعميق الفهم بالمقاصد السامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء المصرية القرآن الكريم حياة النبي السنة النبوية الدين الإسلامي الدكتور عمرو الورداني

مواد متعلقة

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الشعائر والتخفيف عن الناس ومراعاة أحوالهم

أول خائن في تاريخ العرب، قصة أبو رغال دليل أبرهة للكعبة وكيف رده الله قبل ميلاد النبي

وزير الثقافة يوجه بضم شارع النبي دانيال لمناطق العرض المفتوحة لبينالي الإسكندرية

انهيار جزئي لعقار مجاور لمنزل منهار قبل أيام بشارع مولد النبي بالزقازيق (صور)

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads