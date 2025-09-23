الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
مديرية التعليم بالقليوبية تعلق على واقعة تحرش مدير مدرسة بطالبة: "مدرسة خاصة"

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن واقعة التحرش المنسوبة إلى مدير مدرسة بإحدى الإدارات التعليمية بالمحافظة جرت داخل مدرسة خاصة، وليست تابعة للتعليم الحكومي.

محافظ القليوبية يتفقد مدرسة إيجيبت جولد في العبور

مصرع شقيقتين سقطتا من شرفة منزلهما في القليوبية

تعليم القليوبية عن واقعة تحرش مدير مدرسة بطالبة

وأوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، أن المديرية فور علمها بالواقعة، تواصلت مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تتولى التحقيقات في الوقت الحالي، وسيتم اتخاذ القرارات القانونية والإدارية المناسبة عقب صدور قرار النيابة.

وشددت تعليم القليوبية على أن الوزارة تتعامل بمنتهى الحزم مع أي واقعة تمس الطلاب أو تهدد سلامتهم، وأنها لن تتهاون في تطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على القيم التربوية والبيئة التعليمية الآمنة.

وكان اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، قد تلقيا إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ببلاغ من النجدة يفيد بتعرض طالبة تُدعى "ر. ا. س."، للتحرش من قِبل مدير المدرسة ويدعى "م. ف. ف." 58 سنة، مقيم بكفر شبين دائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن مدير المدرسة استدعى الطالبة إلى مكتبه، ثم استدرجها إلى غرفة، وعرض عليها هاتفا محمولا، مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، لكنها رفضت تصرفاته، وضربته مدافعة عن نفسها، قبل أن تهرب من الغرفة وتبلغ شقيقها، الذي سارع بالاتصال بالنجدة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

