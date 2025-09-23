نجم ليفربول يحصد جائزة أفضل لاعب بالجولة الـ5 من الدوري الإنجليزي

توج الهولندي رايان جرافنبيرخ، لاعب وسط ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز عقب أدائه الرائع في ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

أفضل لاعب بالجولة الخامسة

وسجل جرافنبيرخ هدفًا وصنع آخر ليساهم بشكل مباشر في فوز "الريدز" على إيفرتون ليحصد إشادة كبيرة من جماهير الفريق وخبراء الكرة الإنجليزية الذين اعتبروا ظهوره أحد أبرز نقاط القوة في كتيبة المدرب أرني سلوت.

You have voted Ryan Gravenberch as Player of the Matchweek 💫



He was in dazzling form in @LFC’s 2-1 derby win over Everton 👊 pic.twitter.com/wPRN9oBMYX — Premier League (@premierleague) September 23, 2025

وبفضل هذا الأداء المميز، أكد النجم الهولندي أنه صفقة رابحة لليفربول، وقد يكون أحد أعمدة خط الوسط الأساسية في المنافسة على البطولات هذا الموسم.

