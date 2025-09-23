الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خلال اجتماع المجلس التنفيذي

محافظ كفر الشيخ يقرر استمرار سوق اليوم الواحد ويوجه بتطوير مدخل المحافظة

تنفيذي محافظة كفرالشيخ
تنفيذي محافظة كفرالشيخ

وجه اللواء علاء عبد المعطي محافظ كفرالشيخ،  باستمرار إقامة معارض “سوق اليوم الواحد” بجميع مدن المحافظة إلى جانب القرى، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة. 

جاء ذلك خلال المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عددًا من الموضوعات والقرارات الخدمية والتنموية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة،  وعدد من القيادات التنفيذية.


كما وافق «تنفيذي كفرالشيخ» علي تطوير وتجميل البوابة الرئيسية لعاصمة المحافظة بمحور 30 يونيو، جنوب شرق مدينة كفرالشيخ، طبقًا للهوية البصرية للمحافظة.

وكلّف محافظ كفرالشيخ الأجهزة التنفيذية بمتابعة انتظام سير العملية التعليميّة بالمدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة، ورفع الإشغالات من محيط المدارس، وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى المدارس والمعاهد الأزهرية، بما يضمن تهيئة بيئة آمنة ونظيفة للطلاب.

منظومة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية المستمرة

كلف محافظ كفرالشيخ، جميع الجهات المعنية بالتكاتف لمنع التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، مع الإزالة الفورية من المهد وضرورة الرصد اليومي من خلال منظومة المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية المستمرة على مدار الساعة لمنع المخالفات على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حماية لحق الدولة والمواطن معًا.

شدد محافظ كفرالشيخ على متابعة العمل بالمراكز التكنولوجية على مستوى مدن المحافظة، لاستقبال طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء، وسرعة إنهاء إجراءات التصالح وتقديم التسهيلات الممكنة لصالح المواطنين، مع متابعة الخدمات النوعية الأخرى المقدمة من خلال الشباك الواحد للخدمات المتكاملة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن والقرى والأجهزة المختصة للعمل على مدار الساعة بتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وضمان توافر السلع الأساسية، وتحسين مستوى النظافة والإنارة العامة، وتمهيد وتسوية ورفع كفاءة الطرق، ضمن خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

