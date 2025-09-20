افتتاح مدرسة شهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ بتكلفة 15.3 مليون جنيه

افتتح اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، مدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بنين – إدارة شرق كفرالشيخ، والمقامة على مساحة 7079 م² بتكلفة بلغت 15 مليونًا و330 ألف جنيه، وتضم مبنى مكوّنًا من 5 طوابق.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمهندس أحمد العوضي، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير عام المشروعات، وياسر البرجي، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن المدرسة تضم 21 فصلًا مدرسيًا بطاقة استيعابية تصل إلى 2138 طالبًا بمراحل الصفوف الثلاث، وذلك بواقع 40 طالبًا بالفصل، بما يساهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول، مشيرًا إلى أن مدة تنفيذ المشروع لم تتجاوز 11 شهرًا.

وخلال جولته، تفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من الفصول والمعامل وغرف الأنشطة، واستمع لآراء الطلاب والمعلمين حول العملية التعليمية، مطمئنًا على انتظام الدراسة منذ اليوم الأول للعام الدراسي الجديد، ومؤكدًا أهمية تفعيل خطة المناهج والأنشطة المدرسية.

شدد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة الحفاظ على الأثاث المدرسي وجودة مرافق المدرسة، موجهًا إدارة المدرسة والعاملين بترسيخ ثقافة الانضباط والحفاظ على جمال ونظافة البيئة المدرسية لتوفير مناخ تعليمي صحي ومتميز للطلاب.

أشار اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، إلى أن محافظة كفرالشيخ تضم 2377 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، تستوعب 132 ألفًا و738 طالبًا، بمدارس التربية والتعليم، حيث اطمئن على انتظام العملية التعليمية على مستوى المحافظة.

وتحت شعار«كفر الشيخ للأخضر»، وجّه محافظ كفرالشيخ، بتعميم مبادرة زراعة الأشجار المثمرة في جميع مدارس ومعاهد المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، لما لها من دور بيئي وتربوي في تعزيز وعي الطلاب بأهمية التشجير، وتحويل الساحات المدرسية إلى مساحات خضراء مثمرة تسهم في تحقيق بيئة تعليمية مستدامة.

