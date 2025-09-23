حي غرب الإسكندرية يواصل اليوم فعاليات سوق اليوم الواحد ببشاير الخير بالقباري

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية، اليوم الأول لسوق اليوم الواحد والذي يتم إقامته على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع ببشاير الخير ٣، ٥ بالقباري وذلك بوجود سكرتير عام الحي.

وجاء ذلك بناء على التوجيهات والتكليفات الصادرة من الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد والاهتمام بمناطق التطوير الحضاري.

واشتمل السوق علي منافذ لبيع السلع الأساسية من أرز وزيت وسكر واللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة وجودة عالية.



كما اشتمل السوق علي عرض لمنتجات اليدوية لعدد من السيدات وتم التنويه بمشروعك وتكافؤ الفرص وحماية الطفولة.

وشهد السوق إقبالًا من المواطنين وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تواجدت سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل فضلا عن تواجد خدمات الفرق الطبية والمبادرات الرئاسية من الكشف المبكر عن الأورام وقياس السكر والضغط والتحاليل المجانية إضافة إلى وجود مديري المتابعة الميدانية واشغال الطريق والوحدة الإدارية ببشاير الخير والعلاقات العامة والإعلام ومشروعك والكهرباء وحماية الطفولة بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة.

