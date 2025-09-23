أرقام عدي الدباغ مع الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يعزز موقفه في جدول الترتيب.

ومن أبرز الأوراق الهجومية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للزمالك، الفلسطيني عدي الدباغ، الذي يقدم مستويات قوية منذ بداية الموسم. وخاض الدباغ حتى الآن 6 مباريات في الدوري، بمعدل 404 دقائق لعب، تمكن خلالها من تسجيل هدفين مهمين، دون أن يصنع أي أهداف مباشرة.

وتوضح إحصائيات اللاعب دقته العالية في التمرير، حيث وصلت نسبة نجاح تمريراته إلى 86%، منها 89% تمريرات قصيرة ناجحة، بالإضافة إلى نسبة 94% في استلام الكرة، وهو ما يجعله أحد أهم عناصر الخط الأمامي لفريقه.

ويأمل الجونة في إيقاف خطورة الدباغ وزملائه، بينما يسعى الزمالك لاستغلال قدرات نجمه الفلسطيني للخروج بنتيجة إيجابية أمام الجونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.